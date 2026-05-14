個性派揃いのファイターズガール悲願のリーグ制覇を目指す日本ハムを後押しする、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは串山楓さん、工藤心優さん、駒野稀子さん、齋藤りこさんを取り上げる。◇串山楓さん新メンバーの串山楓（くしやま・かえで）さんは北海道江別市出身、2月21日生まれ。ニックネームは「かえちゃん、でんちゃん」。趣味は編み物、カメラ、旅行、寝ること。ダ