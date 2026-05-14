7回無失点4安打8奪三振の快投【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回を投げて8奪三振、無失点で今季3勝目をあげた。試合後、サンティアゴ・エスピナル内野手は「ただただ、グレート。任務をやり遂げてくれた」と好投を称えた。4連敗中のチームを救う大谷の投球に脱帽した。今季最多の105球を投げて被安