7回無失点4安打8奪三振の快投

【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回を投げて8奪三振、無失点で今季3勝目をあげた。試合後、サンティアゴ・エスピナル内野手は「ただただ、グレート。任務をやり遂げてくれた」と好投を称えた。

4連敗中のチームを救う大谷の投球に脱帽した。今季最多の105球を投げて被安打4、8奪三振、2四球。7回無失点に、エスピナルは「（大谷の）投打どちらを見てもとても印象に残るよ。今日やり遂げたことは、みんなが期待していた活躍だ」と賛辞の言葉を並べた。

この試合、エスピナルは「9番・三塁」で出場。3回の第1打席では、先制となる今季1号を放ち、大谷の白星をアシストした。大谷と同じ1994年生まれの31歳。“同学年”の活躍に「ただただ、グレート。任務をやり遂げてくれた」と興奮気味に振り返った。

自身はここまで21試合に出場し、打率.200（35打数7安打）、1本塁打、3打点。出番が限られる中で、最高の結果を残し、大谷を援護した。（Full-Count編集部）