現地５月13日に開催されたラ・リーガ第36節で、前節で連覇を決めたバルセロナは、降格圏に沈む18位アラベスと敵地で対戦した。クラシコを２−０で制し、宿敵レアル・マドリーの目の前で歓喜の瞬間を迎えてから中２日。この日はチャンスを作れず、45＋１分に浴びた失点により、０−１で敗れた。 現地紙によれば、ハンジ・フリック監督は「前半は試合をコントロールできていたが、決して簡単な試合ではなかった。相手は降