hitomiの新曲「Tokey-Dokey」が、5月20日に配信リリースされることが決定し、あわせてジャケットビジュアルが解禁された。本楽曲は、レーベルメイトのNikoんが楽曲提供した作品。中京テレビ・日本テレビ系全国ネットドラマ「鬼女の棲む家」の主題歌に起用されている。また、明日5月15日(金)放送のラジオ局 J-WAVE(81.3FM) 「ALL GOOD FRIDAY」にてフルサイズ初オンエア予定。ドラマが描く1人の主婦の暇つぶしが社会を動かしてしま