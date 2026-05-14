hitomiの新曲「Tokey-Dokey」が、5月20日に配信リリースされることが決定し、あわせてジャケットビジュアルが解禁された。

本楽曲は、レーベルメイトのNikoんが楽曲提供した作品。中京テレビ・日本テレビ系全国ネットドラマ「鬼女の棲む家」の主題歌に起用されている。また、明日5月15日(金)放送のラジオ局 J-WAVE(81.3FM) 「ALL GOOD FRIDAY」にてフルサイズ初オンエア予定。

ドラマが描く1人の主婦の暇つぶしが社会を動かしてしまうという万能感や快楽、その危うさ、対して、リアルな関係こそが変わらず人心を強く揺さぶるというメッセージとリンクしたカオスで歪みに歪んだ轟音が、聴き終えた後、カタルシスをもたらす。

「ときどき愛してから死にたい」という痛烈な呟きから幕を開ける本曲の歌詞に関して、hitomi本人はドラマに寄せたコメントで「愛って簡単じゃない、だけど、信じたい。そんな気持ちを込めて作りました。SNSで傷つくこと、顔がわからないからより強く悪意が湧いたり、そんな複雑さの時代に生きている私たちだけど、愛を忘れないように、正義ばかりが傷つかないように、優しさばかりが葬られぬように」と語っている。

ネット上に蔓延る悪意のみならず正義によっても傷付く混沌を孕んだ現代でまっすぐ生きることの難しさを吐露しながら、それでも「愛を信じたい」という願いを謳う切実な1曲に仕上がっている。

ジャケットのアートディレクションは、hitomiの作品ビジュアルを数多く手掛けてきた盟友、THROUGH.designの平野文子。楽曲が持つアンバランスな世界観をあえてカラフルに描くことで恐れや危うさをより増幅させるイラストは、子どもの頃に観たホラー映画からのトラウマをインスピレーションにした作品で異彩を放つ我喜屋位瑳務によるものだ。

「Tokey-Dokey」

配信日：2026年5月20日（水）

各主要ストリーミング・ダウンロードサービスにて配信 ・オンエア情報

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組タイトル：ALL GOOD FRIDAY

NAVIGATOR：LiLiCo・稲葉友

初オンエア楽曲：hitomi「Tokey-Dokey」

放送日時：5月15日(金) 11:30〜16:00内

番組ホームページ：https://www.j-wave.co.jp/original/goodfriday/