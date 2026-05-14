Photo: 岡本玄介 切られている実感もないくらい。大人でも月に数回の爪切りは面倒くさいもの。なのに子供がいると保育園や学校からの通達で毎週ケアしてあげないといけないのは面倒ですよね。自分でできる年頃になっても、「やってね」と促したってやらないのが子供ってもんです。不器用な人でも超カンタン3COINSの「2WAY電動爪切り／and us」は、爪を切るアクションがほぼノーモーションで