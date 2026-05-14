Photo: 岡本玄介

切られている実感もないくらい。

大人でも月に数回の爪切りは面倒くさいもの。なのに子供がいると保育園や学校からの通達で毎週ケアしてあげないといけないのは面倒ですよね。

自分でできる年頃になっても、「やってね」と促したってやらないのが子供ってもんです。

不器用な人でも超カンタン

3COINSの「2WAY電動爪切り／and us」は、爪を切るアクションがほぼノーモーションで完結できる爪切り。USB-Cで充電し、右ボタン長押しで起動。短押しで回転が速くなり、次の短押しでオフになります。

Photo: 岡本玄介

伸びた爪を突っ込んで端から端まで指先を回すと、数秒で短く削れます。切るというよりは、電動ドリルの先端みたいな金属パーツが爪の先を “削る”が正しいかと。細かくカタカタカタ…という振動があるんですよね。よそ見をしてても余裕なくらいなので、子供の爪切りのハードルがグっと下がります。

回転ヤスリもある

左ボタンの長押しで円盤状のヤスリが高速回転します。ここは指を添えるだけでOK。

Photo: 岡本玄介

短押しでさらに高速になり、次の短押しでオフ。長いヤスリでシャカシャカするのは過去のもの。削った爪は断面が粗いので、ヤスリがけはお忘れなく。

お手入れがチョイ面倒

削りカスは裏側の小窓からゴミ箱へ直行か、付属のブラシで掻き出します。しかしヤスリはカスを回収する機能がないので、その周囲がカスだらけ＆宙にもフワ〜っと舞い上がります。

何かが便利だと、引き換えに何かが不便になるのが人生なのかもしれません。

Photo: 岡本玄介

深爪もしない

慣れたらノールックでも使えるので、老眼の人にも良さげ。利き手じゃなくても使えます。LEDライトも親切。暗くても使えます。

伸びた爪だけを突っ込むので深爪もナシ。従来型だとあるあるの、横の皮を切ってささくれができる事故もナシ。スリコで2,750円しますが、どの世代でも便利で良い買い物だと思います。

Source: 3COINS