Photo: 塚田優 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホショルダーは便利ですが、「レジ前で外したい」「写真を撮るたびに付け外しが面倒」と感じたことはないでしょうか。そんな小さなストレスを解消してくれるのが、machi-yaでプロジェクト公開中のショルダーストラップ「Angel Wings」です。マグネット式で高い安心感。1秒で着脱できる快適さ