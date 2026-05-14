Photo: 塚田優

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホショルダーは便利ですが、「レジ前で外したい」「写真を撮るたびに付け外しが面倒」と感じたことはないでしょうか。

そんな小さなストレスを解消してくれるのが、machi-yaでプロジェクト公開中のショルダーストラップ「Angel Wings」です。

マグネット式で高い安心感。1秒で着脱できる快適さ

「Angel Wings」のジョイント部分には、永久磁石の中でも特に強力とされるN52スーパーマグネットを採用。耐荷重は15kgで、スマホをぶら下げても非常に安定感があります。

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装着するとガッチリ固定され、歩行中に不安を感じることはほとんどありません。しかも、ただ強力なだけではなく、上へずれない限り外れない構造になっているため、落下する心配も少ない設計です。

脱着方法も非常にシンプル。重なったリングを少し押し上げるだけで簡単に取り外し可能。装着時は近づけるだけで磁石が吸い付き、一瞬で元通りになります。レジ前など「すぐ外したい」場面で特に便利さを実感しました。

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外した後はスマホリングに。ミニマルな外出とも相性抜群

便利だったのが、スマホ側のパーツがそのままスマホリングとして機能する点です。取り外してすぐに指を通せるので、スマホを落としにくくなり、片手操作も安定しました。

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また、ストラップ部分には拡張用ループを搭載。付属カラビナを使えば、鍵やイヤホンケース、小型ポーチなどもまとめて携帯できます。

普段から手ぶらで出かけることが多い筆者にとって、折りたたみ傘や鍵をぶら下げられるのはかなり便利でした。わざわざバッグを持つ必要が減り、外出がかなり身軽になります。

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ファッションを選ばないデザイン

ストラップ長は42〜76cmで調整可能。首から下げたり、肩に通したりとその日の服装や用途に合わせて使い分けできます。

さらに、リング付近にあるバックルによって簡単に着脱できるため、肩から外す時に腕をぐるっと回す必要がなく快適でした。

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ラフな休日から仕事シーンまで違和感なく使えるデザイン性と、1秒で着脱できる快適さを両立した「Angel Wings」。今回のプロジェクトでは、チタンモデルとアルミニウムモデルの2種類を展開しています。

現在、machi-yaにてクラウドファンディングプロジェクトが公開中。気になった方はぜひチェックしてみてください。

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Source: machi-ya