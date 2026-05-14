桜井日奈子とSTARGLOW・日穏（KANON）がダブル主演する『死神バーバー』の公開日が6月26日に決定。あわせて本予告とポスタービジュアルが解禁された。【動画】映画『死神バーバー』本予告映像本作の舞台は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」。死神美容師たちは、亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に、現世にいる残された家族や大切な人を1日だけ繋ぐことで、本当の意味での「最期の別れ」を手