東京ヤクルトスワローズの元監督・真中満が、全国各地の球場や周辺施設を訪れ、その魅力を発信するスポーツライブ＋の人気番組「真中満が行く！」。今回は、読売ジャイアンツの本拠地・東京ドームを舞台にロケを敢行。現役時代に幾度となく名勝負を繰り広げたジャイアンツの本拠地を訪れた真中は、グラウンドやダグアウト、バッターボックスなど、かつての記憶が刻まれた場所を巡りながら、当時の思い出を振り返っていく。さらに、