東京ヤクルトスワローズの元監督・真中満が、全国各地の球場や周辺施設を訪れ、その魅力を発信するスポーツライブ＋の人気番組「真中満が行く！」。

今回は、読売ジャイアンツの本拠地・東京ドームを舞台にロケを敢行。現役時代に幾度となく名勝負を繰り広げたジャイアンツの本拠地を訪れた真中は、グラウンドやダグアウト、バッターボックスなど、かつての記憶が刻まれた場所を巡りながら、当時の思い出を振り返っていく。

さらに、7年ぶりにリニューアルされた芝生や、90周年記念展示、球場グルメなど、進化を続ける東京ドームの新たな魅力も体感。1階から4階席まで実際に階段を上り、球場の"高さ"を体当たりで調査する企画にも挑戦するなど、見どころ満載の内容となっている。また、増田陸選手や田中瑛斗投手ら現役選手へのインタビューに加え、ジャイアンツファンへの"生態調査"も実施。球場の熱気やファンのリアルな声にも迫った。収録後のインタビューでは、東京ドームへの特別な思いに加え、ロケで印象に残った出来事、そして2026年シーズンの読売ジャイアンツへの期待について語ってもらった。

――「真中満が行く！」としては東京ドームに初めて来ましたが、収録の感想は？

「改めて東京ドームを見ると、昔のいろんな出来事を思い出しましたね。いいことも悪いことも含めて、特別な時間になりました」

――今日のロケで一番印象に残ったことは何でしたか？

「現役の田中(瑛斗)選手と増田選手にインタビューしたんですけど、野球をしている姿だけではなく、プライベートなお話も聞けたのが印象的でした」

――今年のジャイアンツについてはどのような印象をお持ちですか？

「故障者が多い時期もありましたけど、ここに来てみんな順調に戻ってきていますからね。これからしっかり調子を上げていけば、優勝争いに加わってくると思います。特に田中(瑛斗)選手と増田選手には頑張ってほしいですね」

――東京ドームの1階から4階(最上階)まで上がってみて感想は？

「そうですね。あれは見どころだと思います(笑)。多分、過去に誰もやったことがないんじゃないですかね。かなり足も痛かったですし、大変でしたけど、改めて球場の広さというか、"高さ"を実感しました」

――前回ロケを行ったMAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島と比べて、東京ドームの特徴や違いをどのように感じましたか？

「マツダは、どちらかというとアミューズメントパークみたいなイメージがありますよね。一方で東京ドームは、屋内球場ならではの野球のやりやすさというか、"野球に集中できる球場"という印象があります」

――最後に、番組をご覧になる視聴者の方へメッセージをお願いします

「東京ドームは、東京に住んでいる方なら一度は訪れたことがある球場だと思います。でも、食べ物も含めて、まだまだ新しい楽しみ方があるんですよね。ぜひ実際に足を運んで、ジャイアンツをはじめとしたプロ野球を楽しんでいただけたらうれしいです」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

真中満が行く！〜東京ジャイアンツタウン篇〜

放送日時：2026年5月24日(日) 10:00〜

チャンネル：スポーツライブ＋

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