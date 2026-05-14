新装備「小型攻撃用UAV I型」イメージ画像が公開防衛装備庁は2026年5月12日、新たな重要装備品として「小型攻撃用UAV I型」を選定したと発表。イメージ画像も公開しました。【画像】異形の外観..これが自衛隊の新装備「小型攻撃用UAV I型」のイメージです防衛省は今年度予算で、人が乗らずに任務をこなす「無人アセット」を活用する多層的沿岸防衛体制「SHIELD（シールド）」構想を打ち出しています。これは、ロシアによるウ