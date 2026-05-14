新装備「小型攻撃用UAV I型」イメージ画像が公開

防衛装備庁は2026年5月12日、新たな重要装備品として「小型攻撃用UAV I型」を選定したと発表。イメージ画像も公開しました。

【画像】異形の外観..これが自衛隊の新装備「小型攻撃用UAV I型」のイメージです

防衛省は今年度予算で、人が乗らずに任務をこなす「無人アセット」を活用する多層的沿岸防衛体制「SHIELD（シールド）」構想を打ち出しています。

これは、ロシアによるウクライナ侵攻など、海外で無人アセットの導入や技術革新が進展し、戦闘様相が大きく変化したことを踏まえた構想です。大量のUAV（無人航空機）やUSV（無人水上艇）、UUV（無人水中航走体）を組み合わせ、非対称・多層的な防衛体制を構築する方針です。

小型攻撃用UAV I型は、空中から車両などを捜索・識別し、迅速に目標に対処するためのアセットで、今年2月にオーストラリアのDefendTex社製Drone40が落札しました。今後は陸上自衛隊の普通科部隊に配備する計画です。

最大飛行時間は約60分、最大航続距離は35km、最大速度は1秒間に18m。小型で持ち運びが可能なほか、本体と弾薬部が分離でき、弾薬部は装備を付け替えられる構造です。