【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落し、前日比67.36ドル安の4万9693.20ドルで取引を終えた。米インフレ加速への懸念が広がり、売り注文が優勢だった。4月の米卸売物価指数は前年同月比6.0％上昇と、3年4カ月ぶりの高水準だった。企業のコスト負担増や米金利高止まりが警戒され、相場の重しとなった。ハイテク株主体のナスダック総合指数は反発し、314.14ポイント高の2