プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFとの契約延長に近づいている。ジャーナリストのマッテオ・モレット氏によると、シティがスペイン代表MFロドリとの契約延長を目指しており、以前から交渉を続けているようだ。すでに最終段階を迎えており、両者間で合意となれば、少なくとも現契約から1年伸びた2028年までロドリはシティでプレイすることになる。ロドリは2019年にアトレティコ・マドリードからやってきたMFで、加入当初