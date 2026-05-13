ウェザーニューズは5月13日、2026年の「梅雨入り・梅雨明け見解」を発表した。2026年 梅雨期間の傾向○九州〜東北の梅雨の期間は平年並か短い傾向今年は沖縄・奄美で平年より早く、5月はじめに梅雨入りとなった。一方、九州南部〜東北北部の梅雨入りは概ね平年並となる見込みだ。梅雨明けは、全国的に平年並か平年より早くなるとみている。梅雨期間は九州北部・中国・近畿・東海・北陸・東北北部で平年より4日以上短くなる一方、沖