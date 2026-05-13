GRe4N BOYZが、デジタルシングル「ペリドット」を2026年5月22日0時にリリースすることを発表した。あわせて本日より、Pre-add／Pre-saveキャンペーンもスタートした。「ペリドット」は、水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新テーマソングとして、番組リニューアルの3月30日放送から起用されている。本作は、「おはよう」から幕を開ける、斬新かつ親近感あふれる構成のポップソングになって