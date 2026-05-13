GRe4N BOYZが、デジタルシングル「ペリドット」を2026年5月22日0時にリリースすることを発表した。あわせて本日より、Pre-add／Pre-saveキャンペーンもスタートした。

「ペリドット」は、水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新テーマソングとして、番組リニューアルの3月30日放送から起用されている。

本作は、「おはよう」から幕を開ける、斬新かつ親近感あふれる構成のポップソングになっているという。宝石のペリドットが持つ「希望」「幸福」という石言葉の通り、仕事や学業に励むすべての人々の背中を優しく、かつ力強く押し出す一曲に仕上がっているとのことだ。

ジャケット写真

そしてGRe4N BOYZは、6月から全国43公演となる2026年ツアー＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞を開催する。自身の全国ツアーでは初の試みとしてライブに3D演出を盛り込み、観客全員が3Dメガネを着用して楽しむイマーシブなライブ体験になるという。

また、今ツアーのダンサブル曲が「ペリドット」に決定し、レクチャー動画が公開となった。ダンサブル曲とは、セットリストの中で1曲、会場全体でダンスをする楽曲である。開演中はもちろん、開演前の時間帯にも、各会場ロビーなどで集合写真を撮りながら、ファンの方々が集まってダンスをするGRe4N BOYZの全国ツアーではお馴染みの企画となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「ペリドット」

2026年5月22日（金）0時 リリース ▼「ペリドット」デジタルキャンペーン

対象期間中に対象サービスにて「Pre-add/Pre-save」（事前予約サービス）して、応募した方の名から抽選で合計50名様に「ステッカー（GRe4N BOYZ ver.）（ペリドット ver.）」をお届け！

［応募期間］2026年5月13日（水）18:00〜2026年5月21日（木）23:59

［特典］

ステッカー（GRe4N BOYZ ver.）：25名

ステッカー（ペリドット ver.）：25名

※ご希望のステッカーをお選びいただけます

詳細：https://presave.umusic.com/pspa-gre4nboyz-peridot ▼番組情報

「ＺＩＰ!」 （日本テレビ系）毎週月曜〜金曜 あさ5:50〜9:00放送 ※一部地域を除く

＜総合司会＞ 水卜麻美（日テレアナウンサー）

＜パーソナリティー＞

㊊：瀬戸朝香 ㊋：岡部大 ㊌：戸塚純貴（26年4〜6月） ㊍：山下健二郎 ㊎：阿部亮平

＜解説の先生＞

㊊：後藤達也（経済ジャーナリスト） ㊋：齋藤孝（明治大学教授）

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/zip/

番組公式X ：https://x.com/zip_tv

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/ntvzip/

◾️＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞

詳細：https://gre4n-boyz.com/news/218 2026年

6/6(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

6/7(日) 茨城・取手市民会館

6/14(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

6/20(土) 福島・いわき芸術文化交流館アリオス→アルパイン大ホール

6/21(日) 宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

7/4(土) 千葉・千葉県文化会館 大ホール

7/5(日) 東京・福生市民会館 大ホール

7/11(土) 岐阜・土岐市文化プラザ 大ホール

7/12(日) 静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

7/18(土) 奈良・なら100年会館 大ホール

7/19(日) 滋賀・大津市民会館 大ホール

7/20(月・祝) 神奈川・KT Zepp Yokohama

7/25(土) 島根・出雲市民会館 大ホール

7/26(日) 岡山・倉敷市民会館

8/1(土) 山口・下関市民会館 大ホール

8/2(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8/8(土) 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

8/9(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール

8/11(火・祝) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

8/15(土) 三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館）

8/16(日) 愛知・Zepp Nagoya

8/22(土) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8/23(日) 埼玉・和光市文化センター

8/28(金) 北海道・中標津町総合文化会館 大ホール

8/29(土) 北海道・音更町文化センター 大ホール

8/30(日) 北海道・Zepp Sapporo

9/6(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

9/12(土) 富山・新川文化ホール 大ホール

9/13(日) 新潟・新潟テルサ

9/19(土) 大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

9/20(日) 熊本・熊本県立劇場 演劇ホール

9/21(月・祝) 福岡・Zepp Fukuoka

9/22(火・祝) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

9/23(水・祝) 愛知・愛知県芸術劇場

9/26(土) 福島・會津風雅堂

9/27(日) 山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）

10/3(土) 京都・宇治市文化センター 大ホール

10/4(日) 大阪・大阪国際会議場 メインホール（グランキューブ大阪）

10/10(土) 広島・ 広島JMSアステールプラザ大ホール

10/11(日) 長崎・諫早文化会館 大ホール

10/12(月・祝) 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

10/17(土) 東京・Shibuya LOVEZ

10/18(日) 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール