GRe4N BOYZが、デジタルシングル「ペリドット」を2026年5月22日0時にリリースすることを発表した。あわせて本日より、Pre-add／Pre-saveキャンペーンもスタートした。

「ペリドット」は、水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新テーマソングとして、番組リニューアルの3月30日放送から起用されている。

本作は、「おはよう」から幕を開ける、斬新かつ親近感あふれる構成のポップソングになっているという。宝石のペリドットが持つ「希望」「幸福」という石言葉の通り、仕事や学業に励むすべての人々の背中を優しく、かつ力強く押し出す一曲に仕上がっているとのことだ。

ジャケット写真

そしてGRe4N BOYZは、6月から全国43公演となる2026年ツアー＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞を開催する。自身の全国ツアーでは初の試みとしてライブに3D演出を盛り込み、観客全員が3Dメガネを着用して楽しむイマーシブなライブ体験になるという。

また、今ツアーのダンサブル曲が「ペリドット」に決定し、レクチャー動画が公開となった。ダンサブル曲とは、セットリストの中で1曲、会場全体でダンスをする楽曲である。開演中はもちろん、開演前の時間帯にも、各会場ロビーなどで集合写真を撮りながら、ファンの方々が集まってダンスをするGRe4N BOYZの全国ツアーではお馴染みの企画となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「ペリドット」
2026年5月22日（金）0時 リリース

▼「ペリドット」デジタルキャンペーン
対象期間中に対象サービスにて「Pre-add/Pre-save」（事前予約サービス）して、応募した方の名から抽選で合計50名様に「ステッカー（GRe4N BOYZ ver.）（ペリドット ver.）」をお届け！
［応募期間］2026年5月13日（水）18:00〜2026年5月21日（木）23:59
［特典］
ステッカー（GRe4N BOYZ ver.）：25名
ステッカー（ペリドット ver.）：25名
※ご希望のステッカーをお選びいただけます
詳細：https://presave.umusic.com/pspa-gre4nboyz-peridot

▼番組情報
「ＺＩＰ!」 （日本テレビ系）毎週月曜〜金曜　あさ5:50〜9:00放送　※一部地域を除く
＜総合司会＞　水卜麻美（日テレアナウンサー）
＜パーソナリティー＞
㊊：瀬戸朝香 ㊋：岡部大　㊌：戸塚純貴（26年4〜6月）　㊍：山下健二郎　㊎：阿部亮平
＜解説の先生＞
㊊：後藤達也（経済ジャーナリスト） ㊋：齋藤孝（明治大学教授）
番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/zip/
番組公式X　：https://x.com/zip_tv
番組公式Instagram：https://www.instagram.com/ntvzip/

◾️＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞
詳細：https://gre4n-boyz.com/news/218

2026年
6/6(土)　埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール
6/7(日)　茨城・取手市民会館
6/14(日)　東京・LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）
6/20(土)　福島・いわき芸術文化交流館アリオス→アルパイン大ホール
6/21(日)　宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール
7/4(土)　千葉・千葉県文化会館 大ホール
7/5(日)　東京・福生市民会館 大ホール
7/11(土)　岐阜・土岐市文化プラザ 大ホール
7/12(日)　静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
7/18(土)　奈良・なら100年会館 大ホール
7/19(日)　滋賀・大津市民会館 大ホール
7/20(月・祝)　神奈川・KT Zepp Yokohama
7/25(土)　島根・出雲市民会館 大ホール
7/26(日)　岡山・倉敷市民会館
8/1(土)　山口・下関市民会館 大ホール
8/2(日)　大阪・Zepp Osaka Bayside
8/8(土)　山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
8/9(日)　岩手・奥州市文化会館Zホール
8/11(火・祝)　秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
8/15(土)　三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館）
8/16(日)　愛知・Zepp Nagoya
8/22(土)　東京・Zepp Haneda (TOKYO)
8/23(日)　埼玉・和光市文化センター
8/28(金)　北海道・中標津町総合文化会館 大ホール
8/29(土)　北海道・音更町文化センター 大ホール
8/30(日)　北海道・Zepp Sapporo
9/6(日)　兵庫・神戸国際会館こくさいホール
9/12(土)　富山・新川文化ホール 大ホール
9/13(日)　新潟・新潟テルサ
9/19(土)　大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ
9/20(日)　熊本・熊本県立劇場 演劇ホール
9/21(月・祝)　福岡・Zepp Fukuoka
9/22(火・祝)　静岡・アクトシティ浜松 大ホール
9/23(水・祝)　愛知・愛知県芸術劇場
9/26(土)　福島・會津風雅堂
9/27(日)　山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）
10/3(土)　京都・宇治市文化センター 大ホール
10/4(日)　大阪・大阪国際会議場 メインホール（グランキューブ大阪）
10/10(土)　広島・ 広島JMSアステールプラザ大ホール
10/11(日)　長崎・諫早文化会館 大ホール
10/12(月・祝)　福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール
10/17(土)　東京・Shibuya LOVEZ
10/18(日)　福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール

関連リンク

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