今年で創立75周年を迎えた仙北市の劇団わらび座。先週から、新作ミュージカルを上演しています。命が吹き込まれた折り紙をめぐる、少年たちの壮大なファンタジーで、わらび座として初の試みとなるフィギュアを使った演出も見どころの一つです。劇団わらび座、創立75周年記念作品の新作ミュージカル「黒紙の魔術師と白銀の龍」。命が吹き込まれた折り紙をめぐって、現在と過去を行き来する少年たちの成長と家族愛