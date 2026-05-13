鴨下アナ：田村さんは、取材の中で、男鹿市の地名が何度も繰り返すな～と思ったことありませんか？田村アナ：ありますあります。北浦北浦北浦とかですよね？鴨下アナ：はい。どうしてそんなに繰り返すのか。藤田裕太郎アナウンサーが調査してきました。地図の最大手ゼンリンがSNSに投稿した内容。声に出して読みたい地名。「秋田県男鹿市戸賀戸賀戸賀」投稿したゼンリンの中の人によりますと。「同じ名称が3つ連続で連