【特集】声に出して読みたい地名「戸賀戸賀戸賀」 全国的にも珍しい何度も繰り返す男鹿市の地名 その謎に藤田裕太郎アナが迫る！ 秋田
鴨下アナ：田村さんは、取材の中で、男鹿市の地名が何度も繰り返すな～と思ったことありませんか？
田村アナ：ありますあります。北浦北浦北浦とかですよね？
鴨下アナ：はい。どうしてそんなに繰り返すのか。藤田裕太郎アナウンサーが調査してきました。
地図の最大手ゼンリンがSNSに投稿した内容。
声に出して読みたい地名。
「秋田県男鹿市戸賀戸賀戸賀」
投稿したゼンリンの中の人によりますと。
でもどうしてこんなにも同じ名称が繰り返されるんでしょうか？
実際に現地に向かいます。
男鹿市戸賀戸賀戸賀があるのは、男鹿半島の西側。
戸賀湾に面した一角です。
男鹿市戸賀塩浜にある男鹿水族館GAOにもほど近い場所で、戸賀湾の港は、明治から昭和初期にかけて大型の船も寄港し、海上輸送の重要な場所でした。
戸賀戸賀戸賀は海と暮らしてきた漁師町です。
ちょうど美術館の方がいらっしゃいました。
トガは古代ローマの市民が着ていた聖なる衣を意味する言葉。
染織物作品を展示する美術館の名前にもぴったりですよね。
去年8月にオープンした美術館は日曜日のみ開いています。
なぜこんなにも同じ地名が続いているのか。
郵便局でもわからず男鹿市役所に行ってみました。
訪ねたのは、文化財などを管理する文化スポーツ課。
職員の方が見せてくれたのは、昭和21年1946年の男鹿半島西側の地図です。
さらに見せてくれたのが。
今の戸賀戸賀字戸賀にあった戸賀村。
今から150年前の明治9年ごろ、周辺の村が合併した際に、戸賀村戸賀に。
さらに明治22年、町村制の施行で周辺の村との区域で戸賀村が発足。
この時、元々戸賀村があった場所は、戸賀村戸賀字戸賀に。
昭和29年に男鹿市が誕生した際、戸賀村は廃止となりましたが、地名は残り、男鹿市戸賀戸賀字戸賀になったそうです。
戸賀村と同じような経緯で男鹿市にはほかにも脇本脇本字脇本に。
北浦北浦字北浦という繰り返し地名もあるんです。
さらには、北浦北浦表町字表町なんていう地名も。
合併を経て、ここまで同じ地名が繰り返されるのは全国でも珍しいケース。
思わず声に出したくなる戸賀戸賀戸賀という地名には、始まりの戸賀村から連なる地域の歴史がありました。
※5月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします