元ブラジル代表FWのフッキが現地５月５日、母国の名門フルミネンセに加入。その“怪物級”の肉体が、早くも大きな話題を呼んでいる。フルミネンセは現地５月12日、公式Xで、「ユニホームを着て臨んだ最初のテストでの彼は圧巻だった！ 頑張れ、ハルク！」と綴り、トレーニング風景を公開。足に負荷をかけるフィジカル強化メニューに励む39歳FWの姿が映し出された。なかでもファンの視線を奪ったのが、その規格外のふくらはぎ