「マジかよ…」「デカすぎる」元Jリーガーの怪物FWが披露した“規格外のふくらはぎ”に世界騒然！「俺の太ももと同じくらい太い」
元ブラジル代表FWのフッキが現地５月５日、母国の名門フルミネンセに加入。その“怪物級”の肉体が、早くも大きな話題を呼んでいる。
フルミネンセは現地５月12日、公式Xで、「ユニホームを着て臨んだ最初のテストでの彼は圧巻だった！ 頑張れ、ハルク！」と綴り、トレーニング風景を公開。足に負荷をかけるフィジカル強化メニューに励む39歳FWの姿が映し出された。
なかでもファンの視線を奪ったのが、その規格外のふくらはぎだ。パンパンに張り上がった筋肉は圧倒的な存在感を放ち、39歳とは思えない強靭な肉体を披露。年齢を感じさせないパワーと迫力に、国内外から驚きの声が相次いだ。
SNS上では、「見てみろよ！ふくらはぎがデカすぎる」「マシンが壊れそうだ」「俺の太ももと同じくらい太い」「マジかよ…モンスターすぎるわ」「ボディビルダーのよう」「これが“ハルク”だ」など、衝撃を受けたファンのコメントが続々と寄せられている。
フッキはかつて、川崎フロンターレ、コンサドーレ札幌、東京ヴェルディでもプレーした元Jリーガー。日本でも圧倒的なフィジカルと強烈な左足で人気を博した“怪物”は今もなお、その肉体で世界を驚かせている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】39歳でも健在の“デカさ”！ フッキの衝撃的ふくらはぎ！
フルミネンセは現地５月12日、公式Xで、「ユニホームを着て臨んだ最初のテストでの彼は圧巻だった！ 頑張れ、ハルク！」と綴り、トレーニング風景を公開。足に負荷をかけるフィジカル強化メニューに励む39歳FWの姿が映し出された。
なかでもファンの視線を奪ったのが、その規格外のふくらはぎだ。パンパンに張り上がった筋肉は圧倒的な存在感を放ち、39歳とは思えない強靭な肉体を披露。年齢を感じさせないパワーと迫力に、国内外から驚きの声が相次いだ。
SNS上では、「見てみろよ！ふくらはぎがデカすぎる」「マシンが壊れそうだ」「俺の太ももと同じくらい太い」「マジかよ…モンスターすぎるわ」「ボディビルダーのよう」「これが“ハルク”だ」など、衝撃を受けたファンのコメントが続々と寄せられている。
フッキはかつて、川崎フロンターレ、コンサドーレ札幌、東京ヴェルディでもプレーした元Jリーガー。日本でも圧倒的なフィジカルと強烈な左足で人気を博した“怪物”は今もなお、その肉体で世界を驚かせている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】39歳でも健在の“デカさ”！ フッキの衝撃的ふくらはぎ！