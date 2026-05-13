〜 「2025年 メインバンク」調査から、あいちFGと三十三FGの統合をみる 〜金融グループの統合が加速してきた。メインバンクの取引社数が金融グループとして全国24位のあいちFG（あいち銀行、1万1,302社）と34位の三十三FG（三十三銀行、7,544社）が経営統合に基本合意したと発表した。両行のメイン取引社数の合計は1万8,846社で、国内金融グループの取引社数では16位に上昇する。最近では、第四北越銀行と群馬銀行の統合による