〜 「2025年 メインバンク」調査から、あいちFGと三十三FGの統合をみる 〜



金融グループの統合が加速してきた。メインバンクの取引社数が金融グループとして全国24位のあいちFG（あいち銀行、1万1,302社）と34位の三十三FG（三十三銀行、7,544社）が経営統合に基本合意したと発表した。

両行のメイン取引社数の合計は1万8,846社で、国内金融グループの取引社数では16位に上昇する。最近では、第四北越銀行と群馬銀行の統合による群馬新潟FG、千葉銀行と千葉興業銀行の統合によるちばFG、今年3月はしずおかFGのと名古屋銀行が統合に基本合意しており、県をまたぐ金融グループの再編も増えている。

あいちFGは、愛知銀行と中京銀行の統合で設立され、2025年1月に両行が合併しあいち銀行が誕生した。2025年の東京商工リサーチのメインバンク調査では、あいち銀行は愛知県内でメインバンクの企業が三菱UFJ銀行に次ぐ、2位（1万242社、県内シェア12.1％）。3位はしずおかFGとの統合を合意した名古屋銀行だ。

一方、三十三FGは、2018年4月の設立で、2021年5月に三重銀行と第三銀行が合併し三十三銀行が誕生した。三重県内では、シェア45.1％と圧倒的シェアを持つ百五銀行に次ぐ、2位（5,816社、県内シェア27.5％）。あいち銀行と三十三銀はともに県内シェア2位で、厳しい金融競争の中で規模拡大を図ることで生き残りを目指す。

両行はともに自動車関連のサプライチェーンが連なる中部地区を主地盤にしており、親和性は高い。愛知県は東海銀行の流れをくむ三菱UFJ銀行が地盤を固め、三重県や岐阜県、静岡県にはそれぞれ強力な地銀が存在し、信金の統合も相次ぐエリアで、競争が激化している。



※ 本調査は、東京商工リサーチの企業データベース165万5,166社（各年3月末時点）のメインバンクを集計、分析した。

※ メインバンクが複数の場合、最上位行をメインバンクとした。