◆ファーム・リーグ日本ハム−楽天（１３日・鎌ケ谷）日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が１３日、２３年シーズン途中に日本ハム移籍後初となる“親子ゲーム”を行う。この日の２軍楽天戦（鎌ケ谷）に「１番・ＤＨ」で出場し、午後６時開始の１軍、ロッテ戦（ＺＯＺＯ）の出場にも備える。前日１２日のロッテ戦では「６番・三塁」でスタメンで７回まで出場していた。この日は朝７時にチーム宿舎を出発し、鎌ケ谷スタジアム入り。