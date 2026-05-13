◆ファーム・リーグ 日本ハム−楽天（１３日・鎌ケ谷）

日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が１３日、２３年シーズン途中に日本ハム移籍後初となる“親子ゲーム”を行う。この日の２軍楽天戦（鎌ケ谷）に「１番・ＤＨ」で出場し、午後６時開始の１軍、ロッテ戦（ＺＯＺＯ）の出場にも備える。前日１２日のロッテ戦では「６番・三塁」でスタメンで７回まで出場していた。この日は朝７時にチーム宿舎を出発し、鎌ケ谷スタジアム入り。主力選手としては異例の“親子ゲーム”となる。ホーム用のユニホームが手配できないためチームスタッフの「１０８」を背負って出場する。

今季は３９試合で打率２割３分９厘、２本塁打と、本来の力を発揮し切れていない背番３。１２日の試合後、首脳陣から親子ゲームを提案され、新庄監督からも打撃のテーマ、意識して欲しいポイントを伝えられた。「ポイントは言われてるんで、そこを大胆にやってきてみたいな。１軍だとなかなか、結果も大事なんで、できない部分があるんで、（２軍戦）でやってきてみたいな感じです」と、説明した。

新庄監督は９日のオリックス戦（京セラＤ）での試合後、「あとは郡司くん待ち。ちょっとインパクトのヘッドスピードがないかなというところはあります。いい時はゆっくりタイミングを取ってポイント前でパチン。それがちょっと今は少ないかなと」と話し、開幕４番に据えた郡司の復調を願っていた。