KDDIと沖縄セルラーは、auでソニー製のAndroidスマートフォン「Xperia 1 VIII」を6月11日に発売する。予約受付はすでに始まっている。 auでの取り扱い価格は26万9800円。他社またはpovo2.0からの乗り換えもしくはUQ mobileからの番号移行で「スマホトクするプログラム＋」に加入し、25カ月目までに端末を返却すれば13万700円の負担額で利用できる。 auでXperia 1 VIIIに機種変更して「auバリュ&#