KDDIと沖縄セルラーは、auでソニー製のAndroidスマートフォン「Xperia 1 VIII」を6月11日に発売する。予約受付はすでに始まっている。

auでの取り扱い価格は26万9800円。他社またはpovo2.0からの乗り換えもしくはUQ mobileからの番号移行で「スマホトクするプログラム＋」に加入し、25カ月目までに端末を返却すれば13万700円の負担額で利用できる。

auでXperia 1 VIIIに機種変更して「auバリューリンク マネ活2」または「使い放題MAX＋ マネ活2」と「故障紛失サポート ワイド with Cloud」に加入すれば、本体価格から2万2000円が割り引かれる。

6月10日までにキャンペーンサイトからエントリーし、Xperia 1 VIII（auモデルのみ）を購入、プリインストールされているアプリ「Xperia Lounge」経由で応募するとPontaポイントが1万5000ポイント付与される。キャンペーンサイトからのエントリーがなくても1万ポイントがもらえる。購入期間は8月31日まで、応募期間は9月7日10時までとなる。

au含め、キャリアモデルのメモリーとストレージは12GB/256GBのみだが、SIMフリースマートフォンを取り扱う「au Flex Style」から、SIMフリー版Xperia 1 VIIIの16GB/1TBモデルが同じく6月11日に発売される。価格は29万9200円。事前エントリーとSIMフリーモデルの購入で1万5000円のキャッシュバックが受けられる。

Xperia 1 VIIIは、ソニー製のAndroidスマートフォン。背面デザインが刷新されたほか、綺麗な写真を撮影したいものの、どうしたらいいかわからないというユーザーに向けて、新たにAIサポート機能を搭載した。au Starlink Directに対応する。