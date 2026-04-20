AIの活用が広がるなかで、「AIを使えば仕事が早くなる」「成長も加速する」と考える人は少なくありません。しかしその一方で、AIに頼るほど、キャリアやスキルの成長が止まってしまうケースも出てきています。AIが考えてくれる便利さの裏で、「自分で考える経験」が減り、気づかないうちに成長機会を失ってしまうのです。では、AIを使って伸びる人と、逆にキャリアが詰んでしまう人の違いはどこにあるのでしょうか。そこで本記事で