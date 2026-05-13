株式会社ワークポートは、全国のビジネスパーソン588人（20代～40代・男女）を対象に「管理職志向」に関するアンケート調査を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 約8割が昇進・昇格に意欲的「管理職離れ」のイメージに反する結果に 【希望する理由】最大の理由は「収入増」次いで「裁量権」や「組織づくり」が続く 【希望し