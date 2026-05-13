株式会社ワークポートは、全国のビジネスパーソン588人（20代～40代・男女）を対象に「管理職志向」に関するアンケート調査を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 約8割が昇進・昇格に意欲的「管理職離れ」のイメージに反する結果に 【希望する理由】最大の理由は「収入増」次いで「裁量権」や「組織づくり」が続く 【希望しない理由】「報酬が見合わない」や「私生活への影響」など多岐にわたる懸念 【管理職への不安】約8割が「不安や負担を感じる」と回答 昇進への意欲と不安が共存する実態 7割が「成果責任・業務量の増加」を懸念 対人関係の「板挟み」も半数近くに 【引き受ける条件】7割超が「報酬」を重視 「裁量権の拡大」や「環境の整備」も不可欠

約8割が昇進・昇格に意欲的「管理職離れ」のイメージに反する結果に

はじめに、対象者全員に「今後のキャリアにおいて、管理職（マネジメント職）に昇進・昇格したいと思うか」を聞いたところ、「積極的にしたい」（31.8％）、「機会があればしたい」（44.9％）が合わせて76.7％にのぼった。

世間では働き手の「管理職離れ」が進んでいると報じられることも多いが、転職希望者を対象とした今回の調査では、約8割が管理職への挑戦に前向きであることがわかった。

画像：株式会社ワークポート 2026年5月12日 ニュースリリースより引用

【希望する理由】最大の理由は「収入増」次いで「裁量権」や「組織づくり」が続く

管理職に昇進・昇格したいと回答した人にその理由を聞いたところ、「収入を増やしたい」が37.5％で最多であった。

次いで、「裁量権を持ち仕事を主導したい」が26.2％、「後輩の育成や組織づくりに興味がある」が20.2％となり、待遇面だけでなく仕事の幅や影響力を広げることへの意欲がうかがえる結果となった。

画像：株式会社ワークポート 2026年5月12日 ニュースリリースより引用

【希望しない理由】「報酬が見合わない」や「私生活への影響」など多岐にわたる懸念

一方で、管理職に昇進・昇格したくないと回答した人に理由を聞いたところ、特定の理由に大きく偏る傾向は見られなかった。

最多は「報酬が見合わない（責任だけ重くなり、コスパが悪い）」（27.0％）、次いで「私生活に影響が出る（ワークライフバランスが崩れる）」（25.5％）が続いた。

また、「その他」の意見では、「自身に適性がない」（30代・女性・製造）、「管理職に魅力を感じない」（40代・男性・その他）といった意見も挙がる。

画像：株式会社ワークポート 2026年5月12日 ニュースリリースより引用

【管理職への不安】約8割が「不安や負担を感じる」と回答 昇進への意欲と不安が共存する実態

対象者全員に「管理職になることに対して不安や負担を感じるか」を聞いたところ、「とても感じる」（32.5％）、「やや感じる」（43.2％）が合わせて75.7％と8割近くにのぼった。

前述の調査で約8割が昇進に「意欲的」であった一方で、不安や負担を抱える人も同程度の割合に達しており、期待と懸念が共存する働き手の複雑な心理状態が浮き彫りとなった。

画像：株式会社ワークポート 2026年5月12日 ニュースリリースより引用

7割が「成果責任・業務量の増加」を懸念 対人関係の「板挟み」も半数近くに

管理職になることに不安や負担を感じると回答した人に「具体的にどのような点に不安を感じるか」を聞いたところ（複数回答可）、「成果責任・業務量の増加」が70.1％で最多となった。

次いで「上司と部下の板挟み」が47.4％、「部下の育成やマネジメント」が43.4％と続く。

実務的な負荷に加え、人間関係の調整や教育といった“正解のない業務”に対する心理的ハードルの高さもうかがえる結果となった。

画像：株式会社ワークポート 2026年5月12日 ニュースリリースより引用

【引き受ける条件】7割超が「報酬」を重視 「裁量権の拡大」や「環境の整備」も不可欠

対象者全員に「もし管理職への昇進・昇格を打診された場合、どのような条件があれば引き受けてもよいと感じるか」を聞いたところ（複数回答可）、「責任に見合う報酬（大幅な昇給）」が72.4％で最多となった。

次いで「裁量権の拡大と労働時間の削減」が50.9％、「マネジメントに専念できる環境」が48.1％と、いずれも約半数にのぼる。

報酬という目に見える対価に加え、業務の進めやすさや負担が偏らないための環境整備も、管理職を引き受けるうえで重要な要素となっているようであった。

画像：株式会社ワークポート 2026年5月12日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査内容：管理職志向に関する調査

■調査機関：自社調査

■調査対象：当社を利用している全国のビジネスパーソン（20代～40代・男女）

■有効回答：588人

■調査期間：2026年4月21日～4月28日

■調査方法：インターネット調査

※データは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100％にならない場合があります。

■調査内容：管理職志向に関する調査■調査機関：自社調査■調査対象：当社を利用している全国のビジネスパーソン（20代～40代・男女）■有効回答：588人■調査期間：2026年4月21日～4月28日■調査方法：インターネット調査※データは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100％にならない場合があります。

ニュース情報元：株式会社ワークポート