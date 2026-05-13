人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの完全新作『機動警察パトレイバー EZY File 1』（15日公開）を記念して、初期シリーズ音楽集が復刻BOXとして発売されることが発表された。本シリーズでは20年ぶりの音楽商品となる。あわせて、BOXアートに使用される橘田幸雄氏による描き下ろし「98式AV イングラム1号機」の原画が公開された。【画像】32年ぶり！『機動警察パトレイバー』新作読切の告知ページ『機動警察パトレイ