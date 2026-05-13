『機動警察パトレイバー』20年ぶり音楽商品発売 初期シリーズ音楽集復刻で「98式AV イングラム1号機」描き下ろし
人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの完全新作『機動警察パトレイバー EZY File 1』（15日公開）を記念して、初期シリーズ音楽集が復刻BOXとして発売されることが発表された。本シリーズでは20年ぶりの音楽商品となる。あわせて、BOXアートに使用される橘田幸雄氏による描き下ろし「98式AV イングラム1号機」の原画が公開された。
【画像】32年ぶり！『機動警察パトレイバー』新作読切の告知ページ
『機動警察パトレイバー』シリーズとは、マンガ家・ゆうきまさみ氏、メカニックデザイナー・出渕裕氏、脚本家・伊藤和典氏、キャラクターデザイナー・高田明美氏、演出家・押井守氏の5人からなるクリエイター集団「ヘッドギア（HEADGEAR）」が創造した人気シリーズ。
6本のOVAシリーズから始まり、のちに「アーリーデイズ」と呼ばれることになるこの初期OVAシリーズは、汎用人間型作業機械レイバーが普及した近未来の東京で、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威に立ち向かう「ロボットのお巡りさん」――特車二課の日常と活躍を描くメディアミックスプロジェクトである。ロボットをシステムとして描く斬新な視点や精緻な東京の描写、個性豊かなキャラクターの日常に重きを置いたドラマなど内容面での高評価と相まって大ヒットを記録した。
『機動警察パトレイバー EZY』は、新たな第二小隊にとって最大の危機が訪れる物語。2017年に制作を発表し、22年にパイロットフィルムをイベントにて公開。24年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表したシリーズの新作アニメーション作品で、第1話〜第6話は1話完結のオムニバス形式、第7話・第8話は連続したストーリーとなる。
今回リリースが発表された復刻BOXは、音楽は川井憲次氏によるサウンドトラック他、ヴォーカル曲も多数収録。復刻されるのは、『Vol.1-INTERFACE-』『Vol.2-INTERCEPT-』『Vol.3 SONG COLLECTION -INTERMISSION-』『Vol.4 INFINITY∞』『Vol.5 オリジナル・サウンドトラックアルバム INQUEST』『Vol.6 ベストアルバム INTENTION』『1999/PATLABOR THE MOVIE SOUND RENEWAL』。
これに加えて、発売当時LDサイズBOXだった、ヴォーカル曲を集めた『INFALLIBLE』、川井氏のインスト作品『INSCRIBE』、伊藤和典氏書き下ろしのドラマCD『第2小隊日誌』のCD3枚からなる『PATLABOR CD BOX』をCDサイズにリサイズ。さらにCDVとして発売されていた『機動警察パトレイバー CONTACT 1&2』の音源部分もボーナスとして収録される予定だ。音源はリマスターUHQCDで予定している。
橘田氏により描き下ろされた「98式AV イングラム1号機」の横顔は、『機動警察パトレイバー Vol.5 オリジナル・サウンドトラックアルバム INQUEST』のジャケットに使用された橘田氏による「零式」と対をなすもので、BOXアートの仕上がりが楽しみだ。
新作『機動警察パトレイバー EZY』に続き、今年の8月10日「パトの日」も期待が高まる。
【画像】32年ぶり！『機動警察パトレイバー』新作読切の告知ページ
『機動警察パトレイバー』シリーズとは、マンガ家・ゆうきまさみ氏、メカニックデザイナー・出渕裕氏、脚本家・伊藤和典氏、キャラクターデザイナー・高田明美氏、演出家・押井守氏の5人からなるクリエイター集団「ヘッドギア（HEADGEAR）」が創造した人気シリーズ。
『機動警察パトレイバー EZY』は、新たな第二小隊にとって最大の危機が訪れる物語。2017年に制作を発表し、22年にパイロットフィルムをイベントにて公開。24年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表したシリーズの新作アニメーション作品で、第1話〜第6話は1話完結のオムニバス形式、第7話・第8話は連続したストーリーとなる。
今回リリースが発表された復刻BOXは、音楽は川井憲次氏によるサウンドトラック他、ヴォーカル曲も多数収録。復刻されるのは、『Vol.1-INTERFACE-』『Vol.2-INTERCEPT-』『Vol.3 SONG COLLECTION -INTERMISSION-』『Vol.4 INFINITY∞』『Vol.5 オリジナル・サウンドトラックアルバム INQUEST』『Vol.6 ベストアルバム INTENTION』『1999/PATLABOR THE MOVIE SOUND RENEWAL』。
これに加えて、発売当時LDサイズBOXだった、ヴォーカル曲を集めた『INFALLIBLE』、川井氏のインスト作品『INSCRIBE』、伊藤和典氏書き下ろしのドラマCD『第2小隊日誌』のCD3枚からなる『PATLABOR CD BOX』をCDサイズにリサイズ。さらにCDVとして発売されていた『機動警察パトレイバー CONTACT 1&2』の音源部分もボーナスとして収録される予定だ。音源はリマスターUHQCDで予定している。
橘田氏により描き下ろされた「98式AV イングラム1号機」の横顔は、『機動警察パトレイバー Vol.5 オリジナル・サウンドトラックアルバム INQUEST』のジャケットに使用された橘田氏による「零式」と対をなすもので、BOXアートの仕上がりが楽しみだ。
新作『機動警察パトレイバー EZY』に続き、今年の8月10日「パトの日」も期待が高まる。
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