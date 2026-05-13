本日5月13日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、京本大我（SixTONES）、羽鳥慎一、岩田絵里奈らをゲストに迎え「全国早押しクイズ ちどかま事件簿・群馬編」をお届け。千鳥と同じチームの京本は「クイズがとにかく苦手で、グループの中でもクイズ番組に呼ばれないほう」「早押しはさらに難しそう」と恐縮。加えてノブから「群馬についてはどうですか？」と聞かれると「ぶっちゃけ