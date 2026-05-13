本日5月13日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、京本大我（SixTONES）、羽鳥慎一、岩田絵里奈らをゲストに迎え「全国早押しクイズ ちどかま事件簿・群馬編」をお届け。

千鳥と同じチームの京本は「クイズがとにかく苦手で、グループの中でもクイズ番組に呼ばれないほう」「早押しはさらに難しそう」と恐縮。加えてノブから「群馬についてはどうですか？」と聞かれると「ぶっちゃけ、場所も……」と正直に口にし、千鳥を不安にさせてしまう。

羽鳥は、今年4月にフリーに転身した岩田について、同じ事務所になったことを「ネットで知りました」と告白。岩田も羽鳥に対して「そんなに知らない人」とぶっちゃける。すると山内健司が「日テレの何が嫌だった？」と岩田へ直球質問。岩田は慌てて「めちゃめちゃ大好き」と否定し、「本当に嫌だったら……」と本音をポロリ。これに対して番組アシスタントの河出奈都美アナウンサーも、岩田の退職について感じたことを明かす。

クイズでは「世界でたった3カ国にしかない、あの有名企業の工場がなぜか群馬に」「国内最大店舗数を誇る企業が元々やっていた商売は」など、誰もが驚く群馬企業の情報が続々。群馬発祥の人気カップ焼きそば「ペヤング」からの出題では、これまで約630種類もの味を出しているということから、出演者が試食し“何味”なのかを当てる。ミックスベジタブルが入ったカラフルな見た目からボケ回答が続くと、大悟のネタに京本が便乗する場面も。「なぜか急に水が白くなる川、その理由は？」という問題では、やりたい放題答える岩田に、長谷川忍（シソンヌ）から、「フリーになるとそんなめちゃくちゃなことするんですか！」とツッコミが飛ぶ。

合間のトークでは、群馬出身の関太（タイムマシーン3号）が群馬出身タレントにまつわる秘話を告白。ある国民的アイドルがいきなり群馬出身タレントのグループLINEに「今日から参加します」と入ってきたため、「みんなビビりすぎてLINEが止まったんです」と語る。果たしてその有名人とは？

ほかにも「世界的歌姫がSNSで“いいね”をした廃業寸前の動物園」や、「日本に1人しかいないアレを作る職人」「インスタフォロワー200万人超えの超絶身体能力の持ち主」など、群馬ゆかりのクイズを次々出題！

＜番組概要＞

5月13日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

京本大我（SixTONES）、羽鳥慎一、タイムマシーン3号、ファーストサマーウイカ、長谷川忍（シソンヌ）、松村沙友理、岩田絵里奈

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

X @chidokama

Instagram @chidokama

TikTok @chidokama