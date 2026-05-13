なにわ男子の道枝駿佑（23）がプライムビデオで9月に配信される映画「M.I.S.S.I.O.N.歌劇な潜入捜査官」（監督後藤庸介）で主演する。“女装ミュージカル刑事”として爆弾事件の解決に挑む。芸術大学を舞台とするサスペンスコメディー。道枝は警視庁捜査3課のエリート刑事役で、続発するドローン爆弾事件の犯人が潜伏しているとされる大学へ潜入する。刑事役は初で「夢の一つでもあったので、うれしかったです」と喜んだ。撮