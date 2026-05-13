なにわ男子の道枝駿佑（23）がプライムビデオで9月に配信される映画「M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官」（監督後藤庸介）で主演する。“女装ミュージカル刑事”として爆弾事件の解決に挑む。

芸術大学を舞台とするサスペンスコメディー。道枝は警視庁捜査3課のエリート刑事役で、続発するドローン爆弾事件の犯人が潜伏しているとされる大学へ潜入する。刑事役は初で「夢の一つでもあったので、うれしかったです」と喜んだ。撮影前からアクションを練習して臨んだ。

潜入先の芸術大学は3年前まで女子大だったという設定。生徒の大半を女性が占めるため、主人公も女性の姿で潜入。解禁されたビジュアルでもアイシャドーや口紅、ネイルなどを施し、女子大生になりきっている。常にウィッグを身に着けての撮影となり、「女性の格好は大変だなと思いました。ウィッグを取ったときの解放感は凄かったです」と苦労を振り返った。

もし自分が同じ境遇の中に置かれたら「ちょっとしんどいかもしれない。凄く気を使ってしまうと思う」と予測するが、主人公は正反対。潜入中にミュージカルに出演することになり、性別も立場も異なる仲間と稽古に熱中していく。

ミュージカルのシーンのため、歌やダンスのレッスンにも汗を流した。「いろいろな道枝駿佑が見られる作品になっています。クスッと笑えるようなところも多くて、ぜひとも気楽に見てください」とアピールした。