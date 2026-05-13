6人組グループ・SixTONESの京本大我が13日放送の日本テレビ系バラエティ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』「全国早押しクイズ ちどかま事件簿・群馬編」に出演。羽鳥慎一、岩田絵里奈らとともに早押しクイズに奮闘する。【写真】ラーメンを食べて…大騒ぎなSixTONESたち京本は、クイズがとにかく苦手で、グループの中でもクイズ番組に呼ばれないほうだと明かし、さっそく千鳥を不安にさせる。「早押しはさらに難しそう」と恐