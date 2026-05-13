京本大我、苦手な早押しクイズに奮闘 「ペヤング」を食べながらボケに便乗
6人組グループ・SixTONESの京本大我が13日放送の日本テレビ系バラエティ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』「全国早押しクイズ ちどかま事件簿・群馬編」に出演。羽鳥慎一、岩田絵里奈らとともに早押しクイズに奮闘する。
【写真】ラーメンを食べて…大騒ぎなSixTONESたち
京本は、クイズがとにかく苦手で、グループの中でもクイズ番組に呼ばれないほうだと明かし、さっそく千鳥を不安にさせる。「早押しはさらに難しそう」と恐縮し、ノブから「群馬についてはどうですか？」と聞かれると、「ぶっちゃけ、場所も…」とさらにスタジオを不穏の空気に包む。
クイズでは、「世界でたった3ヶ国にしかない、あの有名企業の工場がなぜか群馬に」「国内最大店舗数を誇る企業が元々やっていた商売は」など、群馬ゆかりのクイズが次々と出題。これまで約630種類もの味を出しているという群馬発祥のカップ焼きそば「ペヤング」にまつわる問題では、出演者が試食し何味なのかを当てるクイズにも挑戦する。ボケ回答の連発に、京本も便乗しながらクイズに奮闘する。
同じくゲストとして登場する羽鳥からは衝撃の告白が。今年4月にフリーとなり、同じ事務所になった岩田の転身をネットで知ったという。スタジオは驚きに包まれ、かまいたち・山内健司も、「日テレの何が嫌だった？」と岩田へ直球質問をする。
番組には、京本・羽鳥・岩田のほか、タイムマシーン3号、ファーストサマーウイカ、シソンヌ・長谷川忍、松村沙友理らが登場する。
【写真】ラーメンを食べて…大騒ぎなSixTONESたち
京本は、クイズがとにかく苦手で、グループの中でもクイズ番組に呼ばれないほうだと明かし、さっそく千鳥を不安にさせる。「早押しはさらに難しそう」と恐縮し、ノブから「群馬についてはどうですか？」と聞かれると、「ぶっちゃけ、場所も…」とさらにスタジオを不穏の空気に包む。
同じくゲストとして登場する羽鳥からは衝撃の告白が。今年4月にフリーとなり、同じ事務所になった岩田の転身をネットで知ったという。スタジオは驚きに包まれ、かまいたち・山内健司も、「日テレの何が嫌だった？」と岩田へ直球質問をする。
番組には、京本・羽鳥・岩田のほか、タイムマシーン3号、ファーストサマーウイカ、シソンヌ・長谷川忍、松村沙友理らが登場する。