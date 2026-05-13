「これで日本のW杯優勝はなくなった」三笘負傷の絶望感…“２大キーマン”が揃ってこその前提が崩れた
「これで日本のワールドカップ優勝はなくなった」
三笘薫負傷の衝撃ニュースを初めて聞いた瞬間、直感的にそう思った。ワールドカップでの日本の躍進を願いながらも、心に広がるのは喪失感だ。
森保ジャパンが北中米ワールドカップで頂点に立つためには“２大キーマン”の活躍が不可欠。“三笘と鎌田大地”が揃って初めて「世界制覇」が見えてくると踏んでいた。しかし、そのひとりがメンバー発表６日前というタイミングで怪我に倒れ、いわゆる前提が崩れてしまった。
正直、絶望感しかない。実際、森保一監督も「軽傷ではないと聞いています」と言っている。たとえメンバーに選ばれたとしても、ワールドカップでのフル稼働はまず無理だろう。
パスとドリブルを巧みに使い分け、フィニッシュにも絡む三笘はやはり特別なタレントだ。試合の流れを読み、抜群のカウンターから崩し役とフィニッシャーの両方を担い決勝点を決めたイングランド戦の活躍が、その存在価値を物語っている。
別に“三笘信者”ではない。世界最高峰のプレミアリーグ、しかも在籍クラブで主力級としてプレーしているからこそキーマンだと捉えている。
三笘負傷でショックを受けているのは、私だけではないはずだ。とはいえ、この現実から目を背けることはできない。４年に一度の大舞台はすぐそこまで迫ってきている。メンバー選考を含め、森保監督はどんな決断を下すのか。その一手が、日本の命運を左右する。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
三笘薫負傷の衝撃ニュースを初めて聞いた瞬間、直感的にそう思った。ワールドカップでの日本の躍進を願いながらも、心に広がるのは喪失感だ。
森保ジャパンが北中米ワールドカップで頂点に立つためには“２大キーマン”の活躍が不可欠。“三笘と鎌田大地”が揃って初めて「世界制覇」が見えてくると踏んでいた。しかし、そのひとりがメンバー発表６日前というタイミングで怪我に倒れ、いわゆる前提が崩れてしまった。
パスとドリブルを巧みに使い分け、フィニッシュにも絡む三笘はやはり特別なタレントだ。試合の流れを読み、抜群のカウンターから崩し役とフィニッシャーの両方を担い決勝点を決めたイングランド戦の活躍が、その存在価値を物語っている。
別に“三笘信者”ではない。世界最高峰のプレミアリーグ、しかも在籍クラブで主力級としてプレーしているからこそキーマンだと捉えている。
三笘負傷でショックを受けているのは、私だけではないはずだ。とはいえ、この現実から目を背けることはできない。４年に一度の大舞台はすぐそこまで迫ってきている。メンバー選考を含め、森保監督はどんな決断を下すのか。その一手が、日本の命運を左右する。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」