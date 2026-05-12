「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）

コツコツと積み重ねた数字は、プロ野球史上３人目の快挙となった。節目の３００試合連続先発登板。阪神・西勇輝投手は試合の流れを読みながら緩急を使ってコーナーを突いた。円熟味を増した投球を支えたのはこの日、３６歳の誕生日を迎えた同学年・伏見のリード。若返りが進むチームを２人で支えた。

「年齢もそうですしスピードもそう。プライドとか関係なく、ゼロで抑えることが大事なので」

初回、２点を先制した直後のマウンド。先頭の丸山和に一塁線を破られた。１点でも失えば…相手はイケイケのヤクルト打線だ。続くサンタナとの対戦で外角にスライダーを２球続け、シュートで内を突き、最後はボール球のスライダーで空振り三振に斬った。この回、投じた１８球は全て変化球。試合を落ち着かせた。

プロ１８年目。大切にするのは客観視する姿勢。父の教えが胸にある。「よく『自分を見られへんやつは、世間を見られへんぞ』って言われましたね」。１年目から１軍で登板し、長くエースとして活躍してきた。昨季のリハビリ期間を経て３５歳シーズンの現在地。ベテランの存在が頼もしい。

藤川監督も試合後、開口一番に「西ですね。いいリズムを持ってきてくれたのがチームにとって大きい」と称賛。今季９度目の完封勝利は両リーグ最多だ。首位攻防戦を制してつかんだ２勝目。それでも西勇は誇ることなく「３６歳やし、先輩やから。誕生日で機嫌いいから、ちょっとバスで話すんじゃない」と“先輩”女房に感謝して笑った。

◆節目の試合は全て白星 西勇がＮＰＢ史上３人目の３００試合連続先発登板。期間中の節目の試合は、いずれも白星で飾っており１００、２００試合目に続いて３００試合目も勝利。１００試合目はオリックス時代の２０１６年４月１７日・西武戦で６回７安打１失点。２００試合目は２０年８月２２日・ヤクルト戦で７回３安打１失点だった。