福島県の磐越自動車道で高校生など21人が死傷したマイクロバスによる事故。こうした事故を防ぐため、車の運行をリアルタイムで管理できるシステムを、すでに導入している長野市の学校を取材しました。長野日本大学学園添谷芳久理事長「いま運行している車両が、移動しているのが分かります」車の運転状況をリアルタイムで把握できるシステム、“見守り付き送迎サービス”。長野市の長野日大高校などを運営する「長野日本大