環境省の職員が水俣病の被害者団体との交渉の中で、「水俣病患者は恵まれている」と発言したと指摘されている問題について、石原宏高環境大臣は、確認した結果「発言はなかった」と報告を受けたことを明らかにしました。 【写真を見る】“水俣病患者は恵まれている” 環境省職員の不適切発言「なかった」 石原大臣が会見で報告団体内では主張に食い違いも熊本 問題の発端は何？ この問題は、5月1日に水俣病の被害者団体など