Image: Adriano Contreras / Gizmodo US AirPodsにカメラが付くらしい。そんな噂が聞こえてきたのは2024年頃。はじめは、イヤホンにカメラ付けてどうすんの？という雰囲気でした。が、時代はAI台頭で急速に変わり、ガジェットのカメラは今やAIの目として活用されます。となれば、カメラ付きAirPodsも現実的な話。デザインは最終段階へ！Apple（アップル）事情通のBloombergのマーク・ガーマ