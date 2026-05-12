12日、俳優の岩下浩さんが死去していたことがわかりました。９３歳でした。【写真を見る】【 訃報 】俳優・岩下浩さん死去15年の長期にわたり脊柱管狭窄症の療養最後の舞台は『思案橋』岩吉役発表文には「劇団民藝演技部の俳優、岩下 浩（いわした・ひろし、本名）は、15年の長期にわたり脊柱管狭窄症の療養中でありましたが、２０２６年４月８日９時３１分老衰のため東京都内の自宅にて逝去しました。９３歳でした。」と発表