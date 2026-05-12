12日、俳優の岩下浩さんが死去していたことがわかりました。９３歳でした。

【写真を見る】【 訃報 】俳優・岩下浩さん死去 15年の長期にわたり脊柱管狭窄症の療養 最後の舞台は『思案橋』岩吉役





発表文には「劇団民藝演技部の俳優、岩下 浩（いわした・ひろし、本名）は、15年の長期にわたり脊柱管狭窄症の療養中でありましたが、２０２６年４月８日９時３１分老衰のため東京都内の自宅にて逝去しました。９３歳でした。」と発表。



葬儀に関しては、「４月９日、親族のみで、お別れをしました。喪主は長男 岩下直樹（なおき）。」としています。





《 岩下浩さん プロフィール 》1932年4月２９日、東京都出身。青山学院大学を卒業後、１９５７年に劇団民藝附属水品演劇研究所入所。５９年、同期の卒業生とともに劇団青年芸術劇場を結成。６７年に解散し翌年劇団民藝に入団。初舞台は1958年『法隆寺』武士。主な舞台は､アレクセイ・アルブーゾフ作『イルクーツク物語』ヴィクトル（１９６８）、木下順二作『審判』弁護人（７０、０６）、アーサー・ミラー作『るつぼ』ジョン・ヘイル（７１）、ミラー作『セールスマンの死』伯父ベン（７５〜８４）、レオニード・マリューギン作『サン＝テグジュペリの生涯』サン＝テグジュペリ（７６）、三好十郎作『炎の人』ポール・ゴーガン（７６〜２０００）、シャーロット・ブロンテ『ジェイン・エア』ロチェスター氏（７７）、木下順二作『三年寝太郎』しゃっくりの男（８７）、マキシム・ゴーリキー『どん底』サーチン（９０）、山本周五郎原作『研師源六』清次（９５〜９８）、ジェイムズ・バリー作『あっぱれクライトン』クライトン（９７）、吉永仁郎作『宅悦』安兵衛（０２）、久保栄作『火山灰地』中出ドクトル（０５）など多数。最後の舞台は２０１１年、藤沢周平原作『思案橋』岩吉役。外部の舞台は、新演劇人クラブ・マールイ『櫻桃の記』太宰治（６７）、山本安英の会『子午線の祀り』武蔵坊弁慶（７９〜９２）、劇団四季『アイーダ』ファラオ（０４、０５）など。【担当：芸能情報ステーション】