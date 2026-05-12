ヒロセ電機が続急伸し、上場来高値を更新した。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比８．９％増の２３００億円、最終利益は同２．６％増の３４０億円を見込む。また、前期の期末配当について従来の予想から１５円増額の２６０円（年間配当は５０５円）としたうえで、今期の年間配当予想は同１５円増配の５２０円としており、これらをポジティブ視し